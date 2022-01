Manifestante no green pass condannato a un anno con pena sospesa

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - E' stato condannato a un anno, con pena sospesa, un manifestante di 32 anni arrestato per resistenza aggravata al corteo 'No Green Pass' dello scorso 2 ottobre. Lo ha deciso questo pomeriggio la giudice Daniela Clemente della settima sezione penale del Tribunale milanese, al termine del processo che vedeva imputato un altro giovane manifestante di 31 anni. Quest'ultimo, difeso dall'avvocata Michela Villa, è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste".

Entrambi erano accusati di violenza nei confronti della polizia e di avere sfondato il cordone delle forze dell'ordine.

Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni. Le indagini sul corteo sono state coordinate da Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese, nel contesto di una ben più ampia inchiesta sui No Green pass.