COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Con 227.504 tamponi effettuati è di 37.233 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento al 16,3% (ieri 11,8%).

Diminuisce il numero di ricoverati in terapia intensiva (-2, 265) e nei reparti (-26, 3.678). Sono 70 i decessi. La frenata dei ricoveri in tutta Italia era stata annunciata oggi dall'ultimo report degli ospedali sentinella della Fiaso (Federazione italiana aziende sanitari e ospedaliere), di cui fanno parte anche gli Spedali Civili di Brescia.

Continua intanto a ritmo sostenuto la campagna vaccinale regionale. "Oggi la Lombardia taglia il traguardo di 5 milioni di somministrazioni di terze dosi, pari al 62% degli aderenti al ciclo primario" ha scritto sui social la vicepresidente e assessora regionale al Welfare Letizia Moratti. "Siamo al 69% di terza dose sulla platea dei vaccinabili".

Sul fronte della scuola, è boom di classi in quarantena.

Secondo il report di monitoraggio della Regione, al 16 gennaio sono 5.415 le classi in isolamento (1.838 nell'Ats di Milano), per un totale di 67.433 alunni e 3.320 operatori.

Intanto è polemica sull'Irccs, l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove sono stati riprogrammati e posticipati "gli interventi non urgenti, come ad esempio l'alluce valgo" che coinvolgono pazienti con fragilità, tra cui quelli sprovvisti di green pass rafforzato. Ma "questi pazienti - ha spiegato il virologo e direttore sanitario della struttura Fabrizio Pregliasco - potrebbero determinare l'impegno della terapia intensiva, che dobbiamo mantenere il più possibile operativa, anche per i ricoverati Covid-19 positivi". In ogni caso "sono garantiti a tutti i pazienti - ha aggiunto Pregliasco - gli interventi non procrastinabili". (ANSA).