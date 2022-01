Vaccini: Tar accoglie ricorso dentista pavese no vax

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Potrà rientrare parzialmente in servizio, purché non svolga attività che prevedano il contatto con le persone: il Tar - come si legge su Il Giorno, Il Corriere della sera e La provincia pavese - ha accolto il ricorso di un dentista pavese no vax.

Il tar ha infatti annullato l'atto di inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato dall'Ats al titolare dello studio pavese nella parte in cui "non limita la sospensione alle sole prestazioni professionali che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2". Un provvedimento che ha portato di conseguenza l'esclusione del medico dall'albo dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. (ANSA).