Vaccini: figlia denuncia, mamma morta poco dopo terza dose

(ANSA) - PAVIA, 18 GEN - Una pensionata di 81 anni di Santa Maria della Versa, in provincia di Pavia, è morta poche ore dopo aver ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid, che le era stato somministrato all'hub di Broni. La figlia della donna ha presentato una denuncia per far luce sulle cause del decesso della madre e verificare se esista una correlazione con la somministrazione del vaccino. A darne notizia sono oggi i quotidiani "La Provincia pavese" e "Il Giorno".

L'anziana ha ricevuto la terza dose nel pomeriggio di giovedì 13 gennaio; la mattina dopo è stata ritrovata senza vita nel suo letto. La figlia sostiene che la madre non avesse particolari problemi di salute. La Procura di Pavia ha disposto l'autopsia.

