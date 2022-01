Nestè investe 5 mln in fondo Eureka! per imballaggi green

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - ll Gruppo Nestlé ha fatto un investimento di 5 milioni di euro nel fondo italiano di venture capital Eureka! Fund, gestito da EUREKA! Venture SGR, specializzato nel trasferimento tecnologico che si focalizza su investimenti in Advanced Materials. Un modo, spiegano dal gruppo, per incentivare la ricerca e facilitare soluzioni di imballaggio innovative e sostenibili.

Questi cinque milioni fanno parte del fondo da 250 milioni di franchi svizzeri (circa 240 milioni di euro) stanziato nel 2020 a livello globale da Nestlé per dare un impulso alla sostenibilità degli imballaggi e migliorare i sistemi di riciclo, con l'obiettivo di rendere il 100% dei propri imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025 e dir ridurre di 1/3 l'uso di plastica vergine nello stesso periodo di tempo. "In Italia, sottolineano dal Gruppo, sono stati già ottenuti risultati significativi, con il 97% di tutti gli imballaggi prodotti da Nestlé in Italia che è riciclabile".

"Il nostro ingresso nel fondo Eureka! - ha commentato Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta -ci consentirà di lavorare insieme per trovare nuove soluzioni di packaging innovative, finalizzate a favorire anche in Italia l'introduzione di plastica riciclata ad uso alimentare e per migliorare la qualità dei processi di raccolta e riciclo." "Questa partnership - ha aggiunto Anna Amati, Co-founder & General Partner di EUREKA! Venture SGR - rafforza il nostro impegno nel trovare le migliori tecnologie e soluzioni all'interno dei laboratori degli Atenei e dei centri di ricerca italiani". (ANSA).