Mostre: tape art e geometrie, a Milano le opere di No Curves

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Apre al pubblico domani, 19 gennaio, allo spazio eventi di Palazzo Pirelli la mostra 'Movimento Geometrico', una personale che ripercorre gli oltre 15 anni di attività del brianzolo 'No Curves', pseudonimo di uno dei più famosi artisti del nastro a livello internazionale. Le opere esposte, tra le più significative, provengono da fondazioni, musei, collezionisti privati e da prestigiose collaborazioni con realtà dell'imprenditoria. Una produzione che spazia dai suoi primi manifesti d'arte urbana fino alle opere murali e alla partnership con il mondo del design e della moda.

Caratteristica unica dello stile di 'No Curves' - ex alunno Ied e tra i fondatori della 'tape art' - è l'assenza totale di curve, uno stile che che gli è valso il titolo di 'filosofo del nastro adesivo. "I disegni di No Curves - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, durante l'inaugurazione - trovano a Palazzo Pirelli un ambiente perfetto per la loro valorizzazione, grazie alle linee semplici del razionalismo architettonico del grattacielo di Gio Ponti. Le opere esposte richiamano i pixel delle immagini digitali, creando una connessione forte con la sensibilità dell'uomo del Terzo millennio".

L'esposizione, a ingresso gratuito, resterà aperta fino al 19 febbraio. (ANSA).