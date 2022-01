Industria:Intesa, nei distretti Lombardia export +24,2%

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Nel terzo trimestre del 2021 l'export dei distretti industriali della Lombardia ha registrato un aumento tendenziale del 17,2% portando il bilancio dei primi nove mesi dell'anno a +24,2%. E' quanto emerge dal Monitor dei distretti della Lombardia realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Il confronto con il 2019 evidenzia un progresso del 4,3% (pari a 960 milioni di euro). Il risultato è ancora più positivo rispetto a quanto si registra a livello nazionale (+20,5% rispetto a gennaio-settembre 2020; +2,3% rispetto gennaio-settembre 2019).

In recupero 14 distretti industriali, sui 23 monitorati, che chiudono i primi nove mesi del 2021 oltre i livelli del 2019.

Tra le filiere distrettuali che si collocano già oltre i livelli pre-pandemici spicca la Metalmeccanica (+5,6% rispetto ai primi nove mesi del 2019), trainata dai Metalli di Brescia. Il distretto si colloca al top della classifica sia regionale, sia nazionale per valori esportati nei primi nove mesi del 2021 e fa segnare un progresso pari a +848 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 (+28,9%), a cui ha contribuito anche il rialzo dei prezzi alla produzione, a riflesso dei forti rincari dei metalli a livello internazionale.

Segnali positivi anche per i distretti della Gomma e della Plastica, che recuperano e superano i livelli pre-pandemici (+11,2%). Anche la filiera dell'Agro-alimentare (+10,8%) continua il suo trend di crescita. Segnali incoraggianti emergono anche per il Sistema moda che ha mostrato un rimbalzo rispetto al 2020 (+12,5%). (ANSA).