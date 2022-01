Basket: Eurolega; AX Milano-Alba Berlino 84-76

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - L'Alba Berlino spaventa l'Ax Milano ma la difesa della squadra di Messina nell'ultimo periodo torna a ringhiare, concedendo appena 4 canestri dal campo e regalandosi così, con il punteggio di 84-76, la 12esima vittoria in Eurolega. Dopo 30' di sostanziali parità (60-59) giocando ai ritmi frenetici dei tedeschi, l'Olimpia trova la quadra con un assetto particolare e con più circolazione di palla (9 assist dei 19 totali negli ultimi 10'): Ricci (10) e Tarczewski (8) schierati nel reparto lunghi si fanno valere e propiziano con 9 punti combinati e consecutivi la prima spallata del decisivo 18-6. Ci sono poi le triple di Datome (15), gli assist di Rodriguez (9+9), i rimbalzi di Melli (10+) e gli ultimi canestri di Hines (12) per raccogliere una vittoria che dà continuità al blitz di Barcellona. "E' una vittoria molto importante - rimarca coach Messina -, la chiave nel finale quando siamo riusciti a muovere meglio la palla". Datome, nominato mvp della gara, è soddisfatto: "Io ho avuto buoni tiri a disposizione, abbiamo disputato una buona partita in attacco e nell''ultimo periodo abbiamo usato una difesa più fisica e tagliato le loro linee di passaggio". Venerdì Milano torna in campo a Mosca contro il Cska. (ANSA).