Ucciso dopo lite al bar per i prezzi, arrestato il killer

(ANSA) - SARONNO, 17 GEN - Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver causato la morte di Francesco Costa, 55 anni, a seguito di un'aggressione fuori da un bar, l'8 gennaio scorso a Saronno (Varese). Costa, dopo due giorni di ricovero in ospedale e un intervento chirurgico alla testa, è morto a causa nelle gravi lesioni riportate.

Nonostante la mancata collaborazione da parte di diverse persone che hanno assistito alla violenta lite, i carabinieri sono risaliti al presunto responsabile anche grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona e altre attività tecniche, quali localizzazioni telefoniche e satellitari. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver discusso animatamente con la barista per il prezzo troppo alto delle bevande consumate in un locale di Saronno insieme ad un amico, Costa è stato aggredito dal 52enne, familiare della giovane, fuori dal medesimo locale. Accusato di omicidio preterintenzionale, si trova ora in carcere a Busto Arsizio (Varese). (ANSA).