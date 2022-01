COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Con 68.733 tamponi effettuati è di 9.883 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 14,3% (come ieri).

Diminuisce il numero di ricoverati in terapia intensiva (-1, 267) e aumenta nei reparti (+83, 3.649). Sono 81 i decessi, che portano il totale delle vittime a 35.992 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 3.350 i positivi segnalati a Milano (di cui 1.420 a Milano città), 871 a Bergamo, 1.577 a Brescia, 516 a Como, 253 a Cremona, 165 a Lecco, 206 a Lodi, 368 a Mantova, 764 a Monza e Brianza, 555 a Pavia, 161 a Sondrio e 756 a Varese.

Sul fronte della cronaca, sono stati condannati dal tribunale di Brescia a due anni e otto mesi Paolo Pluda e a due anni e dieci mesi Nicola Zanardelli, i due no vax che lanciarono una molotov contro il centro vaccini di Brescia, alla vigilia di Pasqua. Il giudice ha mantenuto ai domiciliari Pluda che aveva chiesto scusa attraverso una lettera alla cittadinanza, e in carcere Zanardelli, detenuto dal primo maggio scorso.

Sul fronte economico, invece, slitta causa Covid a giugno il Salone del Mobile che era in programma a Milano dal 5 al 10 aprile. "Al fine di organizzare una sessantesima edizione che rispecchi in pieno il valore della manifestazione, il Cda di Federlegno Arredo Eventi, in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della rassegna che avrà luogo dal 7 al 12 giugno 2022", si legge in una nota del Salone del Mobile. La decisione di posticipare l'evento consentirà a tutti "di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità di una rassegna che quest'anno si presenterà ricca di novità", ha detto Maria Porro, presidente del Salone. (ANSA).