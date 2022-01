Corneliani: Giorgetti, modello che cerchiamo di replicare

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "E' anche di più di quello che mi aspettavo: questa passione dei lavoratori, che sembrano proprio come una famiglia, come con una cosa propria, credo che sia la ricetta indispensabile per un futuro di successo di Corneliani.

E' veramente una bella realtà". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in visita alla Corneliani a Mantova, dopo l'operazione di salvataggio dell'azienda con l'intervento dello Stato.

"E' un modello che cerchiamo di replicare in tutte le realtà di crisi. - ha aggiunto -. Naturalmente il successo qui a Mantova deriva dal fatto che c'è stata una grande unità d'intenti tra proprietà, enti locali, lavoratori e rappresentanti sindacali. Quando c'è questo tipo di unità d'intenti si può trovare la soluzione. Lo Stato è azionista, ma dà fiducia al Cda, e sembra che i risultati comincino in qualche modo a premiare la scelta, i prodotti e la qualità di Corneliani". (ANSA).