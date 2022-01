Carabinieri sequestrano nel Mantovano allevamento pappagalli

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - I carabinieri forestali del Nucleo investigativo di Polizia ambientale di Mantova hanno trovato in un box auto di Medole un allevamento abusivo di pappagalli originari dell'Africa sub equatoriale, tutti protetti dalla normativa internazionale.

Gli animali, stipati in gabbiette in batteria, erano tenuti in un locale senza finestre, senza areazione forzata e senza riscaldamento.

I veterinari dell'ATS hanno prescritto interventi urgenti essenziali per garantire la salute degli animali.

Si stanno cercando strutture per accogliere i pappagallini via definitiva. (ANSA).