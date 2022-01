Brachetti al teatro Tam con Solo-the Legend of quick change

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il maestro del trasformismo Arturo Brachetti torna agli Arcimboldi di Milano, dal 21 al 30 gennaio, con il one man show 'Solo -the Legend of quick change'. Dopo 450.000 spettatori in quattro stagioni in quasi 400 repliche, 'Solo' è alla sua quinta stagione, tutta italiana causa covid. Protagonista è il trasformismo, con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma in Solo Brachetti propone anche un viaggio attraverso altre affascinanti discipline come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e novità̀ come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Durante le repliche dello spettacolo sarà possibile visitare la mostra fotografica #SOLOBrachetti, allestita nel foyer del TAM Teatro Arcimboldi.

Foto, video, locandine e alcuni dei suoi costumi di scena più belli per entrare dietro le quinte della vita teatrale di Brachetti, affacciandosi al suo camerino e ammirando da vicino i suoi oggetti di scena. (ANSA).