Milano: prorogati fino al 29 giugno i permessi auto

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Il Comune di Milano ha prorogato fino al 29 giugno, cioè novanta giorni dopo la fine dello stato di emergenza, i permessi auto, più precisamente quelli di accesso e circolazione in deroga ad Area B e C (ad esclusione dei permessi giornalieri o temporanei) quelli di sosta libera sia residenziale sia non residenziale, e di accesso in Corsie Preferenziali, in Zone a Traffico Limitato e Aree Pedonali, nonché i contrassegni di parcheggio per disabili.

Gli uffici procederanno al rinnovo dei titoli scaduti e a tutti i nuovi rilasci in forma digitale, ad esclusione dei contrassegni di parcheggio per disabili che continueranno ad essere rilasciati in formato cartaceo.

"La scelta di prorogare i pass in scadenza - spiega l'assessora alla Mobilità Arianna Censi - è in linea con la necessità di limitare gli spostamenti e gli affollamenti agli sportelli per prevenire e contenere l'epidemia. Ma facilitare l'accesso alle procedure per la richiesta di documenti è un impegno che l'Amministrazione ha preso nel corso degli ultimi anni attraverso la digitalizzazione".

Per quanto riguarda la mobilità, le domande per i permessi di Area B si presentano online, per Area C è previsto l'invio della modulistica anche via mail e il pagamento attraverso il sito web. Da maggio inoltre è possibile presentare la domanda per i pass disabili anche online e poi scegliere se farsi recapitare il permesso a casa o nell'ufficio proposto. (ANSA).