JW Anderson, momenti di felicità in un club

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Le feste che si sono perse e quelle che si faranno, a fine pandemia, sono l'ispirazione della collezione uomo e donna presentata in digitale da JW Anderson.

Il designer inglese, che avrebbe dovuto debuttare in passerella a Milano, ha preferito rimanere a Londra a causa dell'evolversi dei contagi di omicron.

E ha ambientato in un club la collezione per il prossimo inverno, per ragazzi e ragazze in cerca di momenti di felicità, anche casalinga. Lui indossa completi top e short di lamé, porta borse a forma di piccione o di elefante, mette abiti lunghi di maglia e leggings siderali, top fatti di elastici colorati e polo che fanno l'hula hop. Per lei abiti con lo stesso tubolare ricorrente anche sui cappotti, che lascia tutto un po' in sospeso. Come in attesa di poter tornare davvero a far festa.

Intanto c'è di certo che lo stilista inglese, che firma anche Loewe, ha promesso di tornare a Milano a giugno. (ANSA).