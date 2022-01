Calcio: Dybala dedica gol al padre, 'vittoria e tre punti'

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - "Bravi ragazzi: vittoria, tre punti e un gol dedicato sempre lassù": festeggia così Paulo Dybala, autore del vantaggio contro l'Udinese che ha voluto dedicare al papà scomparso nel 2008, quando lui era un bambino. Nessun riferimento, sui social, alla mancata esultanza per il gol e allo stallo sul rinnovo del contratto che tiene in apprensione i tifosi bianconeri.

"Dopo una grande delusione, il campo è l'unica risposta.

Forza Juve", scrive sui social Federico Bernardeschi, che sottolinea la reazione della squadra dopo la sconfitta nella Supercoppa. "Un'altra serata positiva, felice di aver dato il mio contributo a una vittoria importante che fa continuare la nostra scalata", il pensiero su Instagram di Mattia De Sciglio, che ha pennellato sulla testa di McKennie il pallone per il 2-0 finale. Rodrigo Bentancur è già proiettato alla prossima: "Tre punti e adesso pensiamo subito alla Coppa Italia", scrive il centrocampista, con i bianconeri che martedì affrontano la Sampdoria negli ottavi della competizione. (ANSA).