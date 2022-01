Premi: al via a Monza la quinta edizione di 'Parole Aperte'

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Prende il via domani, presso lo Sporting Club Monza, la quinta edizione di 'Parole Aperte', l'X Factor letterario organizzato dallo scrittore e animatore culturale Dario Lessa. A ogni appuntamento, diversi scrittori si sfideranno sul palco con i propri racconti.

I concorrenti saranno Roberto Gomarasca, Alessio Luise, Federico Stefanoni, Laura Marinaro e Alessandro Rigamonti. In giuria: Diana de Marsanich, Massimiliano Longo, Lorella C.

Ridenti, Roberta Castoldi e Giovanni Paoli. A occuparsi della parte musicale il cantautore Mattia Pirrotta. L'ingresso è gratuito ma è obbligatorio prenotare alla segreteria dello Sporting e presentarsi con Green Pass e mascherina Ffp2.

L'evento è patrocinato dal Comune di Monza. (ANSA).