Jordanluca debutta a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Debutto in passerella, a Milano, per il marchio Jordanluca, fondato nel 2018 da Jordan Bowen e Luca Marchetto.

Per questa collezione hanno scelto come filo conduttore la gazza, che come idea sartoriale si sviluppa nella linea allungata delle maniche e dei pantaloni, e poi si declina nei gioielli scintillanti, veri o stampati su camicie e bomber, da alternare a cappotti di pelliccia e gilet in mohair. Le sciarpe sono piene di punte, i maglioni ricamati con mazzi di fiori, in equilibrio tra fragilità e aggressività, come i kilt abbinati a zoccoli in pelle borchiati. (ANSA).