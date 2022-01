Vaccini: hub di Sesto San Giovanni aperto 37 ore non stop

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - L'hub vaccinale nell'ospedale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, nei venerdì di gennaio a partire da oggi sarà attivo anche la notte, per 37 ore di vaccinazioni non stop dalle 8 di stamattina fino alle 21 di domani. Si tratta di una sperimentazione, rivolta soprattutto ai più giovani, che servirà alla Regione per capire se ampliare le aperture notturne anche in altri centri vaccinali.

L' hub sarà aperto di notte oggi, venerdì 21 e venerdì 28 gennaio. L'apertura è rivolta a tutti i cittadini che vogliono vaccinarsi sia per le prime dosi che per le dosi booster. Verrà garantito l'accesso diretto senza prenotazione ai cittadini con più di 12 anni che vogliono effettuare la prima dose, mentre sarà necessaria la prenotazione sul portale regionale per le dosi booster e per i ragazzi dai 5 agli 11 anni per la fascia oraria 21 - 23.

A partire dalle 23 e fino alle 8 verranno accolti eventuali cittadini che devono effettuare la dose booster o minori anche senza prenotazione. (ANSA).