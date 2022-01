Trenord: assenze per Covid, fino al 23 resta riduzione corse

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Sarà mantenuta fino al 23 gennaio la rimodulazione del servizio di Trenord con la cancellazione di circa 350 corse sulle 2.170 programmate ogni giorno.

Dall'azienda fanno sapere che il numero di macchinisti e capitreno assenti per il Covid resta simile a quello della scorsa settimana con 180 assenti per positività o quarantena che si aggiungo ad altre 150 non collegate con il virus.

"Nel corso di questa settimana - sottolinea Trenord in un comunicato - non si sono registrate criticità: con gli attuali 350mila passeggeri l'offerta, strutturata per oltre 700mila viaggiatori al giorno, è abbondantemente superiore alla domanda" e visto che le assenze restano stabili "sarà invariata fino a domenica 23 gennaio anche la riorganizzazione preventiva del servizio, che prevede la soppressione totale o parziale di circa 350 corse" con una riduzione nelle ore diurne del 12% e l'aumento dei posti disponibili sulle corse confermate.

Su tutte le linee sono soppresse le corse in circolazione fra le ore 23.30 e le ore 5 e l'azienda ferroviaria consiglia ai viaggiatori di consultare sull'app di Trenord i dettagli delle modifiche. (ANSA).