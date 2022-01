Pm Milano Storari rischia trasferimento, Csm apre procedura

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Il pm di Milano Paolo Storari rischia il trasferimento d'ufficio. La Prima Commissione del Csm gli ha aperto la relativa procedura per incompatibilità ambientale e funzionale. Non è la prima iniziativa che viene presa da Palazzo dei marescialli nei confronti dei magistrati che sono stati protagonisti dei contrasti alla procura di Milano: un'altra procedura pende nei confronti del pm Fabio De Pasquale. Entrambi saranno ascoltati dalla Prima Commissione per difendersi dalle contestazioni mosse nei loro confronti, a fine gennaio, durante una trasferta in programma a Milano nell'ultima settimana di gennaio. (ANSA).