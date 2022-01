Non rientra da giro in bici, morto

(ANSA) - BERGAMO, 14 GEN - Dramma la notte scorsa nella Bergamasca, dove un escursionista in mountain bike che non era rincasato a Zogno al termine di un giro in bici è stato trovato questa mattina morto in fondo a un dirupo. La vittima dell'incidente aveva 41 anni e viveva a Zogno: l'incidente sopra l'abitato di Dossena, in valle Brembana. Nella notte i ricercatori, allertati dai familiari dell'uomo, avevano trovato la bici in cima al versante del monte Vaccareggio, che si affaccia sulla Val Parina, in un'area molto impervia e con pareti di roccia alte parecchie decine di metri.

Perlustrata l'area boschiva e dei pascoli intorno al luogo del ritrovamento della bicicletta, all'alba è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per una ricognizione alla base delle pareti, difficilmente raggiungibile in altro modo. Il corpo è stato individuato e il personale medico dell'elisoccorso di Bergamo, verricellato a terra, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un punto ricoperto di neve e di ghiaccio per un centinaio di metri, in un dirupo, verso la Val Parina. Sul posto anche i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. (ANSA).