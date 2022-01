Green pass: domani in piazza a Milano il Nobel Montagnier

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Il virologo francese, premio Nobel per la medicina nel 2008, Luc Montagnier sarà il protagonista della manifestazione no vax e no Green pass che si terrà domani a Milano organizzata dal senatore di Italexit Gianluigi Paragone.

Ad annunciare la presenza del virologo domani in piazza XXV Aprile è stato lo stesso Paragone in un video sulle sue pagine social. "Avremo la possibilità sabato di sentire il premio Nobel Luc Montagnier, è ufficiale e abbiamo risolto tutti i problemi burocratici , abbiamo l'ufficialità della piazza, abbiamo i biglietti - ha spiegato Paragone -. Montagnier sarà a Milano con noi e inizieremo una lunga maratona dalle 15 alle 18, avremo interventi con Robert Kennedy Junior, avremo collegamenti e interventi con protagonisti dello sport come Marco Melandri, avremo il dottor Donzelli che ci parlerà anche lui di come la retorica dominante in tv di fatto sia sbugiardata da quello che comincia a emergere". Il virologo francese da quando è scoppiata la pandemia ha sostenuto alcune teorie complottiste sulla diffusione del Covid.

Nel corso della manifestazione di domani a Milano, come ha annunciato Paragone, ci saranno poi "interventi legali che ci racconteranno come fronteggiare i deliranti decreti, l'abbiamo organizzata in sostegno anche delle forze dell'ordine che resistono", ha concluso il senatore. (ANSA).