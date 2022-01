Fontana, necessario distinguere fra ricoverati

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - E' "assolutamente fondamentale" secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana distinguere fra i ricoverati in ospedale per il Covid e i ricoverati in ospedale per altre ragioni che si scopre sono anche positivi al virus.

Fontana lo ha ribadito ai giornalisti sottolineando che la richiesta di fare una distinzione "è stata avanzata per una questione di trasparenza e correttezza, per una questione di informazione che deve giungere ai nostri cittadini nel modo più corretto possibile. Mi pare evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid, e quindi deve essere considerato malato di Covid. e chi entra in ospedale per un'altra patologia, perché ha avuto un incidente stradale, perché deve essere operato di ernia, di appendicite e in quell'occasione si riscontra anche la presenza del Covid. Sono due fattispecie che io ritengo per una questione di correttezza vadano distinte. E' un discorso che stiamo facendo dai tempi della prima ondata che consideriamo assolutamente fondamentale".

Al momento "stiamo aspettando, credo sarà questione di ore - ha concluso - Si riunisce il Cts e dopo la valutazione del Cts, il ministro prenderà i provvedimenti che riterrà opportuno".

(ANSA).