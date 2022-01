Covid: non cambia bollettino della Lombardia, casi in calo

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Resta per ora uguale il bollettino dei dati giornalieri relativi al Covid della Lombardia. Nessuna indicazione è infatti arrivata dal ministero della Salute sull'eventuale scorporo, nei conteggi, dei pazienti positivi ricoverati in ospedale per altre patologie e quindi la Regione non ha inserito questa distinzione pur avendo annunciato che, da oggi, è "in grado di distinguere all'interno dei 'ricoveri Covid positivi' dei propri ospedali, quali ricoveri afferiscono direttamente a una patologia 'Covid-dipendente'".

Con 214.163 tamponi effettuati è di 33.856 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 15,8% (ieri era 16,7%). In crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva (+5, 262) e nei reparti (+17, 3.469). Sono 115 i decessi, che portano il totale a 35.777 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 10.450 i positivi segnalati a Milano (di cui 4.188 a Milano città), 2.999 a Bergamo, 4.473 a Brescia, 1.998 a Como, 1.087 a Cremona, 897 a Lecco, 821 a Lodi, 1.433 a Mantova, 2.709 a Monza e Brianza, 1.855 a Pavia, 961 a Sondrio e 2.976 a Varese. (ANSA).