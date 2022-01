Tafferugli Scala,assolti in appello due della Banda degli ottoni

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - La seconda sezione della Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena sei persone, tra cui due musicisti dell'associazione 'Banda degli ottoni', accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e di favoreggiamento per i disordini avvenuti durante una manifestazione davanti al Teatro alla Scala in occasione della Prima, il 7 dicembre del 2014.

I giudici di secondo grado hanno così ribaltato il verdetto emesso dal Tribunale nel dicembre 2020, con condanne tra i 4 e i 7 mesi di reclusione. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Guido Guella, Mauro Straini, Eugenio Losco, Giuseppe e Margherita Pelazza e Giovanni Giovannelli. Lo scorso novembre la 'Banda degli Ottoni a scoppio' aveva attuato un presidio musicale davanti al Palazzo di Giustizia con lo slogan "Note a Processo. La musica non si condanna' in cui i musicisti avevano continuato a ribadire la loro innocenza. (ANSA).