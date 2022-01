Supercoppa, Inzaghi: "Vittoria meritata, non facile batterli"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "La vittoria è stata meritata, abbiamo incontrato un grande avversario. La Juve è sempre stata dentro la partita, batterla non è mai semplice. Avevo dei precedenti fortunati con loro, sono molto soddisfatto per questa vittoria. Devo scegliere di volta in volta gli uomini, dobbiamo continuare in questo momento, volevamo a tutto i costi questo trofeo. Il presidente era molto contento negli spogliatoi per questo trofeo, i ragazzi gli hanno chiesto un premio e penso che glielo concederà". Così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria della Supercoppa italiana a spese della Juve, parlando a Mediaset. (ANSA).