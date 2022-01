Giovane investito da un treno,gravissimo

(ANSA) - PAVIA, 13 GEN - Una persona, la cui identità al momento è ancora sconosciuta, è stata investita da un treno questa mattina, poco dopo le 8.30, alla stazione ferroviaria di Pavia.

Dalle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un ragazzo. Il giovane, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un treno a lunga percorrenza partito da Ventimiglia (Imperia) e diretto a Milano. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato portato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni sono gravissime: i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, un trauma toracico, fratture alle gambe e alle braccia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria che hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire il drammatico investimento. (ANSA).