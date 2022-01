Supercoppa: Inter-Juventus 2-1 d.t.s.

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Inter batte Juventus 2-1 (1-1, 0-0, 0-0), nella finale della Supercoppa italiana, dopo i tempi supplementari.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (44' st Darmian), Barella (44' st Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (10' pts Dimarco); Dzeko (30' st Correa), 10 Lautaro (30' st A.Sanchez). (97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio). All.: S.Inzaghi.

Juventus (4-4-1-1): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli (1' pts Bentancur), Rabiot, Bernardeschi (34' st Arthur); Kulusevski (29' st Dybala); Morata (42' st Kean) (1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 6 Danilo, 17 Lu.Pellegrini, 19 Bonucci, 21 Kaio Jorge, 38 Ake, 45 De Winter).

All.: Allegri. Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: nel pt 25' McKennie e 35' Lautaro (rigore); nel sts 15' A.Sanchez.

Angoli: 7-2 per l'Inter.

Recupero: 1', 4', 1' e 0'.

Ammoniti: Dzeko, Dybala, Rugani, Vidal per gioco falloso, Bernardeschi, Correa, Sanchez per comportamento non regolamentare.

Note: spettatori 29.696. (ANSA).