Sicurezza, Granelli: 'Pronta la delibera per assumere 500 vigili'

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - La delibera per l'assunzione di 500 nuovi agenti della Polizia locale di Milano "ormai è pronta, nei prossimi giorni la porteremo in giunta". Lo ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, parlando dell'assunzione di nuovi vigili a margine della cerimonia di commemorazione dell'agente di Polizia locale Nicolò Savarino, morto dieci anni fa investito da un'auto durante un controllo.

"Nei prossimi giorni porteremo in giunta la delibera che potrà dare tempistiche e modalità - ha aggiunto -, certamente ci aspettiamo una buona risposta, ossia che in molti si iscrivano per il concorso, in modo da poter fare una selezione adeguata e per avere una capacità di formazione perché possano lavorare bene sul territorio". L'assunzione dei nuovi vigili "avverrà per diverse fasi e vedrà l'inizio a breve. Dopo la delibera ci sarà l'istituzione del primo bando e quindi sarà già possibile raccogliere le prime candidature che poi porteranno nel corso di quest'anno alle prime assunzioni", ha concluso. (ANSA).