Covid: muoiono fratelli gemelli, uno vaccinato e l'altro no

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Sono morti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro per il Covid, uno era vaccinato e l'altro no. E' la storia di due gemelli di 71 anni originari di Cogozzo, frazione di Viadana, in provincia di Mantova, Carlantonio e Paolo Mantovani. Entrambi sono morti stroncati dal Covid, come si legge sulla pagina Facebook della parrocchia Beata Vergine delle Grazie di Viadana che ha ricordato i due uomini, conosciuti da tutti anche perché figli della maestra del paese.

"Dopo pochi giorni dalla scomparsa del suo fratello gemello, ha concluso la sua esistenza terrena il caro Carlantonio Mantovani - si legge sulla pagina della parrocchia -. Informatore farmaceutico, come suo fratello, trascorreva con lui molto tempo durante i mesi invernali, mostrando un legame di sintonia molto profondo".

Al contrario del fratello, Carlantonio aveva ricevuto due dosi di vaccino anti Covid ma nonostante questo è deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano, a pochi giorni di distanza dal gemello. (ANSA).