Beretta firma accordo con forze armate Finlandia da10 milioni

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Beretta Defense Tecnologies, divisione Difesa di Beretta Holding ha siglato un accordo con le forze armate della Finlandia. In particolare, la finlandese Sako. azienda della galassia Btd, assieme alle italiane Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, Benelli e alla tedesca Steiner, e la Difesa dello Stato nordeuropeo hanno firmato un contratto per l'acquisto di una nuova piattaforma di fucili: gli M23, armamento semiautomatico con calibro 7.62 Nato che si basa sul già ampiamente utilizzato AR10.

L'accordo ha un valore di circa 10 milioni di euro.

L'armamento sarà consegnato all'esercito finlandese a fine anno.

Il contratto include anche un'opzione di approvvigionamento aggiuntiva per eventuali appalti successivi. A dicembre 2021, Beretta Defense Techonologies si è aggiudicata tramite la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta di Gardone Val Trompia, la fornitura di 159mila pistole APX al ministero della Giustizia del Brasile. (ANSA).