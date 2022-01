Si ferisce con sega circolare tagliando la legna, gravissimo

(ANSA) - LECCO, 11 GEN - Un uomo è rimasto ferito al volto in maniera gravissima da una sega circolare, oggi mentre stava tagliando della legna nei pressi di una baita sopra la frazione Rongio di Mandello del Lario (Lecco). L'incidente è avvenuto in campagna.

In base ai primi accertamenti, l'uomo stava tagliando dei pezzi di legna, quando la lama si sarebbe spezzata, colpendolo e provocandogli un trauma cranico con ferite e lesioni multiple al volto.

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Indagano i carabinieri. (ANSA).