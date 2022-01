Minuto di silenzio al Consiglio regionale per Davide Sassoli

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Si è aperta con un omaggio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto nella notte, la riunione del Consiglio regionale della Lombardia convocata per scegliere i tre delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica.

"In questo momento così triste per tante e tanti cittadini italiani ed europei, resta, intatta, la forza dei suoi insegnamenti e delle sue indicazioni: mai fingere, mai alimentare polemiche, spirali, pregiudizi, pettegolezzi, meschinità" ha ricordato il presidente dell'assemblea lombarda Alessandro Fermi, rivolgendo "alla famiglia, alla moglie Alessandra e ai figli Livia e Giulio e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, va il sentito cordoglio della nostra istituzione regionale". La commemorazione si è chiusa con un minuto di silenzio e un applauso. (ANSA).