Presidi, in Lombardia classi incomplete e orari ridotti

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Classi incomplete, insegnanti assenti e dirigenti scolastici alle prese con il difficile compito di trovare in tempi brevi dei supplenti, difficili da trovare in condizioni normali, ancor più 'merce rara' in periodi di positività e quarantene come quello attuale. È questa la fotografia del sistema scolastico lombardo nel giorno della ripresa di massa, dopo che per diversi istituti la campanella aveva ricominciato a suonare già lo scorso venerdì.

"Non ho ancora sentito molti dei miei colleghi, ma sono certo che un po' ovunque la situazione sarà la stessa - spiega all'ANSA Matteo Loria, presidente della sezione lombarda dell'Associazione Nazionale Presidi e dirigente scolastico in un istituto di Vigevano -: tante classe incomplete, insegnanti positivi o in quarantena e la nostra difficoltà nel trovare dei rimpiazzi".

"Nel mio istituto scolastico - aggiunge Loria - abbiamo 89 ragazzi positivi su 1.200, pari ad una percentuale del 7,5%, e ben dieci docenti assenti per Covid. Questa situazione ha comportato disagi per gli studenti, orari ridotti, classi uscite prima o dopo da scuola e l'organizzazione di lezioni in Dad per gli assenti. Per non parlare poi, dal mio punto di vista, del tempo passato con i miei collaboratori alla ricerca delle supplenze".

"Purtroppo - conclude il 'numero uno' dei presidi lombardi -, sono convinto che questa sarà solo la prima di una serie di giornate difficili per tutte le scuole, in quanto mi attendo che ulteriori nuove positività e quarantene nelle prossime settimane". (ANSA).