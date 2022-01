Incidenti lavoro: colpito da benna escavatore, gravissimo

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Un operaio di circa 50 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è stato schiacciato dalla benna che, secondo quanto riferito dal 118, si è staccata da un escavatore in un cantiere di Novate Milanese, in via Giuseppe Di Vittorio.

L'incidente è accaduto dopo le 14.30. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri di Rho, agenti della polizia locale di Novate oltre ai soccorritori del 118 che lo hanno portato in ospedale, in arresto cardiaco e con un gravissimo trauma cranico, mentre tentavano di rianimarlo. In ospedale è stato trasportato anche un collega di 64 anni che ha avuto un malore. (ANSA).