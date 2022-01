COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Altra giornata significativa sul fronte sanitario nella lotta al Covid. A fronte di 86.367 tamponi effettuati, sono 17.581 i nuovi positivi (20,3%) nelle ultime 24 ore in Lombardia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 246 (+2) e quelli negli altri reparti per il Covid 2.999 (+112). I morti sono 61 per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 35.464.

Da sabato scorso ha dovuto riaprire il reparto Covid dell' ospedale di Codogno (Lodi) che era stato sbarrato nel giugno scorso con la speranza di non dover più ospitare di nuovo malati per il Coronavirus, nella struttura dove è stato identificato il primo caso italiano il 20 febbraio 2020. A stamattina, i letti occupati sono 14 in reparto mentre due persone si trovano in Rianimazione. Proprio per questo, è stato lanciato un appello alla popolazione perché si acceda all' ospedale solo se si ritiene che sia assolutamente necessario.

Sono 157 i pazienti ricoverati per Covid dell'Asst Monza, un numero in crescita di 45 rispetto a una settimana fa e ci sono sempre più persone positive al Covid che vengono ricoverata in ospedale per altre patologie. Paolo Bonfanti, direttore unità operativa di Malattie Infettive ha spiegato che "è sempre maggiore anche il numero delle persone positive al test, ricoverate per patologie diverse dal Covid, senza segni di polmonite attiva. E' l'aspetto totalmente nuovo di questa IV ondata caratterizzata da variante Omicron, molta contagiosa e quindi molta diffusa anche in modo asintomatico". E da oggi è entrato in vigore il green pass rinforzato, il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione dal Covid e non con un semplice tampone negativo anche nei bar e ristoranti che hanno posti all'aperto. Una decisione che nella fredda Milano di questi giorni ha intaccato pochi esercenti, anche se molti si erano attrezzati con dehors e tavolini all'aperto.

(ANSA).