Inzaghi, con Lazio per me non è vittoria come altre

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Sapete cosa rappresenta la Lazio per me, mi ha cresciuto, è stata la mia vita. Non è una vittoria come le altre ma per tutto quello che mi sta dando l'Inter la volevo con tutte le mie forze". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il successo contro la Lazio.

"Normale che volevamo rientrare con una vittoria, è una vittoria meritata e un ottimo rientro. Ora abbiamo una finale da giocare nel migliore dei modi nel nostro stadio. Ci dobbiamo preparare al meglio - ha proseguito -. Quando eravamo a 7 punti dalla vetta, la sentivo molto meno. Prima non sentivo che potevamo buttare via solo noi il campionato, ora non è così. Ma per noi deve essere uno stimolo per migliorarci sempre", ha concluso Inzaghi. (ANSA).