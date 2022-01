Vaccini: in Lombardia 41.952 richieste booster per 12-15 anni

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Sono 41.952 le richieste della dose booster di vaccino anti-Covid per la fascia d'età 12-15 anni registrate in Lombardia poco dopo le 18 di oggi, primo giorno di apertura ufficiale delle prenotazioni per questa categoria. Di queste 11.135 sono state effettuate prima della mezzanotte. Lo rende noto l'assessorato regionale al Welfare.

Alla stessa ora le prenotazioni della terza dose per tutte le fasce d'età sono state oggi 67.342. Per quanto riguarda la prima dose le richieste sono state oggi 7.639, di cui 2.259 da parte di over 50, categoria per la quale è stato introdotto l'obbligo.

Negli ultimi due giorni oltre 4 mila lombardi con più di 50 anni hanno ricevuto la prima dose di vaccino: 2.018 oggi e 2.196 ieri. (ANSA).