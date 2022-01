A Como ferisce la moglie con una spada, la donna è grave

E' in prognosi riservata dopo essere stata operata all'addome una donna di 55 anni di Como, ferita nel giorno dell'Epifania dal marito, che l'ha colpita in casa con un colpo di spada per motivi che non sono ancora stati chiariti. L'uomo, 41 anni, è stato arrestato per tentato omicidio, è in stato confusionale e non ha saputo spiegare le ragioni del suo gesto. Nella casa della coppia in centro a Como, in cui vivono anche i genitori di lui, assenti al momento del fatto, la polizia ha sequestrato le cinque spade che l'uomo teneva, tra cui quella usata per colpire la moglie e una katana giapponese, oltre a circa 40 grammi di marijuana.

I soccorsi sono stati chiamati dalla donna, che dopo il ricovero in ospedale è stata operata d'urgenza. Anche il marito era stato portato in ospedale in stato confusionale, e da lì è stato poi trasferito direttamente in carcere. "Era ancora confuso, ha detto che non ricorda nulla, che ama sua moglie e che sta vivendo giorni di sofferenza", ha detto il suo legale dopo il colloquio in carcere come riportato dalla Provincia di Como. Dai primi accertamenti non risulterebbero violenze né litigi violenti fra i coniugi, nessuno dei quali aveva un lavoro stabile.