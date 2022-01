2-1 al Milan, Juventus vince Supercoppa donne

(ANSA) - FROSINONE, 08 GEN - La Juventus ha vinto la Supercoppa italiana femminile battendo in finale il Milan per 2-1 nella finale giocata al 'Benito Stirpe' di Frosinone davanti a tremila spettatori.

Milan in vantaggio al 45' pt con un colpo di testa di Grimshaw. La Juve pareggia al 5' della ripresa grazie all'autorete di Bergamaschi su cross di Bonansea. Poi il Milan rimane in dieci per l'espulsione (doppio giallo) di Codina. Nel finale la rete del successo bianconero con Girelli. (ANSA).