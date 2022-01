Scuola: a Milano i primi rientri in classe, tante le assenze

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Mentre per la maggior parte delle scuole lombarde il rientro in classe è previsto per lunedì 10 gennaio, alcuni istituti milanesi hanno riaperto i loro portoni già da oggi.

Se il Tito Livio ha optato per una ripartenza in Dad, almeno per oggi e domani, il liceo classico Manzoni ha confermato le lezioni in presenza. E infatti, pur senza creare affollamenti - anche grazie agli ingressi scaglionati e alle tante assenze a causa delle quarantene -, centinaia di studenti si sono ritrovati oggi fuori dall'istituto di via Orazio in attesa del rientro in classe, discutendo di vacanze e compiti assegnati, ma soprattutto di positività, quarantene e didattica a distanza.

Diverse le opinioni dei liceali, divisi tra chi avrebbe optato per un rientro in Dad e chi, invece, minaccia di occupare la scuola qualora qualora si dovesse arrivare a questa soluzione. "Secondo me è necessario fare il possibile per mantenere le lezioni in presenza - spiega Carlo -, anche a costo di occupare la scuola e i miei genitori sono d'accordo". "Oggi saremo in 11 in classe perché gran parte dei miei compagni sono in quarantena o positivi - aggiunge lo studente di quarta liceo -. In condizioni normali, se ci fossimo contagiati in classe, saremmo già in Dad, ma visto che ognuno si è contagiato alle feste di Natale e a Capodanno per conto suo, iniziamo in presenza" Come testimonia Stefania Carleo, docente al liceo classico Manzoni, "anche tra noi insegnanti ci sono opinioni contrastanti sul rientro a scuola in presenza o meno". "Dal mio punto di vista però, con precauzione, ma è giusto tornare in classe - aggiunge la professoressa -. Saremo molto attenti nei confronti dei ragazzi, utilizzeremo tutti la mascherina Ffp2 che tra l'altro è stata fornita a tutto il personale dalla direzione scolastica. Dobbiamo darci un po' una mano noi docenti e i ragazzi. Cercherò comunque di sensibilizzarli nuovamente sull'importanza del giusto distanziamento e dell'importanza di indossare correttamente le mascherine. (ANSA).