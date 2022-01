Intesa, accordo con Sistema Moda Italia per rilancio settore

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Intesa Sanpaolo e Sistema Moda Italia hanno siglato un accordo per il supporto alle imprese associate e all'intera filiera colpite dalla pandemia, al fine di rivitalizzare tutti i segmenti della catena del valore. Il settore in Italia conta oltre 400.000 addetti e circa 50.000 aziende.

Al centro della partnership ci sono liquidità finanziaria, accelerazione degli investimenti per la Transizione 4.0, crescita sostenibile ed economia circolare sono al centro. La finalità principale è rendere accessibili anche alla platea delle imprese di questo settore gli strumenti finanziari e consulenziali di Motore Italia, il programma strategico di Intesa Sanpaolo attivato nel 2021 per consentire alle piccole e medie imprese di rilanciarsi attraverso progetti di sviluppo e nuovo credito e conseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La collaborazione si colloca nell'ambito della cornice dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, annunciato in autunno, che mette a disposizione delle imprese 150 miliardi di euro in tre anni per promuovere lo sviluppo del sistema produttivo in coerenza con il Pnrr e con le prospettive di crescita del Paese.

"Il settore tessile e della moda contribuisce ad accrescere l'eccellenza dell'Italia in tutto il mondo", afferma il responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, circa l'accordo con Sistema Moda Italia.

"L'accordo con Intesa Sanpaolo è sicuramente destinato a fornire alle aziende del settore quella liquidità e quegli strumenti finanziari necessari per affrontare con successo gli investimenti richiesti", afferma Sergio Tamborini, presidente Sistema Moda Italia. (ANSA).