Mourinho, cosa non mi è piaciuto?La Roma e l'arbitro

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - "Non mi è piaciuta la mia squadra e l'arbitro. Siamo stati sempre nella partita anche con l'1-0 e di più sul 2-0. ma con un livello tecnico basso, abbiamo perso palle su situazioni di grande facilità. Il carattere c'è sempre, ma livello tecnico è stato veramente basso. Arbitro e Var, poi, difficili da capire, da accettare. Sono nella Roma da 6/7 mesi e mi sto abituando ma è una cosa a cui non ci si deve abituare".

Lo dice il tecnico della Roma José Mourinho in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan. "Non ho visto una immagine - spiega - in cui è davvero rigore. Non si sa se Abraham tocca o meno la palla. Il signor arbitro del Var non può chiamare Chiffi in una situazione di dubbio tremendo. Ho chiesto al direttore di gara di mandarmi l'immagine a Trigoria perché noi non ne riusciamo a vedere nessuna. Poi il secondo rigore, se tu valuti gli altri episodi come quello su Zaniolo, dove vedi la differenza?". (ANSA).