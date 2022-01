Incendio nella notte al Policlinico di Milano, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Durante la notte, poco dopo le 3, è scoppiato un piccolo incendio in uno dei piani del Padiglione Monteggia del Policlinico di Milano. L'incendio, come hanno spiegato i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto con sette squadre, sarebbe divampato da una sala operatoria ma le cause sono ancora da accertare. Le fiamme sono state spente in breve tempo. Non ci sono stati feriti e per sicurezza, come da procedure, i pazienti presenti sono stati evacuati e la zona isolata. (ANSA).