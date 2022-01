Molesti in stazioni a Milano, 16 fogli di via

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - La Polizia di Stato ha notificato 16 misure di prevenzione del Foglio di via obbligatorio della durata di un anno dal Comune di Milano e uno da San Donato Milanese emesse dal questore di Milano, nei confronti di sedici persone, tra i 22 e i 52 anni, che gravitavano nei pressi di infrastrutture di trasporto ferroviario e metropolitano locali.

L'azione di prevenzione, seguita all'istruttoria condotta dai poliziotti della Divisione Anticrimine, su segnalazione dei colleghi della Polizia Ferroviaria, si è resa necessaria in quanto i destinatari delle misure si erano resi responsabili di numerosi episodi pericolosi per la sicurezza sia dei trasporti pubblici sia della loro.

Con queste misure i destinatari vengono 'rimpatriati' nei comuni di residenza, in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia con l'espresso divieto di rientrare per un anno nel comune di Milano e, per una persona, nel comune di san Donato Milanese. Alcuni sono stati trovati stati con siringhe e altri oggetti utili alla preparazione e assunzione della droga.

