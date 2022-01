Inter: Inzaghi, col Bologna sarà partita complicata

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Domani sarà una sfida complicata.

Il Bologna ha vinto 3-0 a Sassuolo su un campo tutt'altro che semplice. Conosciamo il valore dell'avversario e dell'allenatore. Dovremo fare una gara importante". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Bologna.

"L'auspicio è trovare la squadra come l'ho lasciata prima di Natale - ha proseguito -. Veniamo da un'ottima striscia ma domani affrontiamo una squadra in salute, in questi giorni dopo le prime sedute individuali per problemi di Covid abbiamo lavorato al meglio e sappiamo che affronteremo una squadra insidiosa con giocatori di qualità. Dobbiamo continuare così, sappiamo che un girone solo non conta. Negli ultimi due mesi la classifica è cambiata in fretta, dobbiamo essere pronti contro ogni avversario, già da domani a Bologna", ha concluso (ANSA).