Covid: Trenord, dal 10 gennaio soppresse 350 corse

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Per l'alto numero di assenze di capitreno e macchinisti dovute alla pandemia Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale in Lombardia, dal 10 gennaio dovrà rimodulare il servizio e così saranno soppresse in modo totale o parziale circa 350 corse su un totale di oltre 2170 programmate. Durante le ore diurne, come spiega la società in una nota, il servizio sarà ridotto del 12%. Contestualmente, saranno aumentati i posti disponibili sui treni in circolazione.

Trenord attualmente registra fra capitreno e macchinisti circa 180 assenze per positività a Covid-19 o quarantene, in aggiunta a circa 150 non direttamente connesse alla pandemia. Su tutte le linee saranno soppresse le corse in circolazione fra le 23.30 e le 5. (ANSA).