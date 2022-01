Covid: in Atm 350 assenze personale ma servizio tiene

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Sono circa 350 i dipendenti dell'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, che risultano assenti dal lavoro perché contagiati dal Covid o in quarantena. Un numero che al momento non mette in pericolo la regolarità del servizio di tram, bus e metropolitane che proseguono regolari anche grazie al fatto che fino al 10 gennaio è in vigore l'orario festivo. Inoltre, come hanno spiegato dall'azienda, molti dipendenti si sono resi disponibili ad effettuare più turni di lavoro.

Il monitoraggio è quotidiano e dall'azienda non sanno dire cosa accadrà il 10 gennaio, alla ripresa del servizio scolastico, anche perché le malattie vengono comunicate di giorno in giorno. Al momento il servizio tiene, come hanno fatto sapere. (ANSA).