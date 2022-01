Dopo l'omicidio del figlio, Paitoni non risponde al Gip

(ANSA) - VARESE, 04 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia Davide Paitoni, il 40 enne arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio Daniele di 7 anni e aver tentato di uccidere la moglie, nel tardo pomeriggio del primo gennaio, tra Morazzone e Gazzada Schianno (Varese).

"Non era in condizioni di sostenere l'interrogatorio", ha detto all'ANSA il suo avvocato Stefano Bruno.

Sul delitto, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'ispettorato di "svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari" sul caso. Lo rendono noto fonti via Arenula.